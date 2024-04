Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Freitag einen Kursrückgang von 10%, während der S&P 500 unter die Marke von 5.000 Punkten fiel und somit die sechste aufeinanderfolgende Tagesverlustserie abschloss. Auch die anderen Technologieriesen wie Netflix, Amazon und Apple sahen sich mit teils herben Einbußen konfrontiert. Netflix sorgte insbesondere mit der Ankündigung für Aufsehen, ab dem ersten Quartal 2025 keine Quartalsmitgliedszahlen und durchschnittlichen Umsätze pro Mitgliedschaft mehr zu veröffentlichen, obwohl die Quartalsergebnisse über den Erwartungen lagen. Diese Nachricht trug zur Ernüchterung bei den Anlegern bei und dürfte die Stimmung im Technologiesektor weiter gedämpft haben. Erschwerend hinzu kamen die aufkeimenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die zusätzliche Sorgenfalten in Bezug auf Störungen in [...]

