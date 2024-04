Unterföhring (ots) -Zuckersüßer Samstagabend auf ProSieben: Die Zuckerwatte lüftet bei "The Masked Singer" ihre Maske und enthüllt Sängerin Annett Louisan: "Das war das Aufregendste, was ich jemals auf der Bühne erlebt habe. Und hat irrsinnig Spaß gemacht." Zuvor entpuppt sich Stefanie Heinzmann als das dritte Mysterium der Staffel.Die dritte MaskedSinger-Liveshow kommt am Samstagabend auf schöne 11,8 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14 - 49 J.). Insgesamt schalten 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.Sweet surprise. Annett Louisan ist die Zuckerwatte.Mit ihrer Performance von "Houdini" (Dua Lipa) fegt die Zuckerwatte über die Bühne und führt die Zuschauer:innen auf die falsche Fährte. Genauso wie Palina Rojinski vermuten die MaskedSinger-Fans Enie van de Meiklokjes oder Nina Hagen unter der flauschigen Maske. Einzig Rick Kavanian hat einen anderen Riecher und tippt auf Annett Louisan. Und behält Recht. Aus der Zuckerwatte lugt die 47-jährige Sängerin und resümiert: "Ich bin stolz, dass mich so wenig Leute erkannt haben. Das war eine große Herausforderung. Vor allem, weil mir immer nachgesagt wird, dass man meine Stimme sofort erkennt. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung."Welcome back! Aus Dalmatiner wird Mysterium.Jeden Samstag steckt ein anderer Star unter dem Mysterium. In der dritten Live-Show verzaubert die Maske mit ihrer Performance von "Before You Go" (Lewis Capaldi) Publikum und Rateteam. Die MaskedSinger-Fans in der Joyn-App legen sich schnell fest: Sie vermuten Stefanie Heinzmann unter der Maske. Auch das Rateteam hat die Sänger im Verdacht. Goldrichtig: Aus dem Mysterium schlüpft tatsächlich Stefanie Heinzmann. In der zweiten MaskedSinger-Staffel (2020) als Dalmatiner frühzeitig ausgeschieden, genießt die Sängerin nun ihre zweite Chance auf der TMS-Bühne: "Ich bin ja berühmt für meine einmaligen Auftritte, deshalb passte es perfekt, jetzt nochmal als Mysterium hier sein zu dürfen. Nochmal die Chance zu haben, auf dieser Bühne zu stehen - das ist pure Magie."Das Rätsel geht in die vierte Runde. Nächsten Samstag geht der Rätselspaß live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Flipflop, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Wer steckt in der nächsten Live-Show unter dem Mysterium?Infos zu allen Masken, Interviews mit den demaskierten Stars Annett Louisan und Stefanie Heinzmann und Bilder aus der Liveshow zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite (http://presse.prosieben.de/themaskedsinger)Live-Show verpasst? Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar."The Masked Singer" - die vierte Live-Show, am Samstag, 27. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence. Erstellt: 21.04.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.de/themaskedsingerProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5762112