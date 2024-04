Tesla, der weltweit wertvollste Automobilhersteller, hat am Wochenende über mehrere Märkte hinweg die Preise für seine Fahrzeugmodelle und die Full Self-Driving (FSD) Software in den USA drastisch gesenkt, um mit den abschwächenden Verkaufszahlen und einem zunehmenden Preiswettbewerb bei Elektrofahrzeugen klarzukommen. Die Senkung des FSD-Preises von 12.000 auf 8.000 Dollar spiegelt das Bemühen des Unternehmens wider, die Selbstfahrenden-Technologie als wichtigste Einnahmequelle zu etablieren. Trotz des unermüdlichen Strebens des Unternehmens nach autonomem Fahren hat Tesla jedoch erklärt, dass deren Fahrassistenzfunktionen das Fahrzeug nicht autonom machen und eine aktive Überwachung durch den Fahrer benötigen. Die Einführung von Robotaxis ist für den 8. August geplant, nachdem ein preiswertes, markenübergreifendes Fahrzeug zu Gunsten der Robotaxis aufgegeben wurde. In [...]

Hier weiterlesen