Die Anteilscheine des Bergbauriesen Rio Tinto konnten in den vergangenen Handelswochen auch in einem schwierigen Marktumfeld weiter Boden gut machen. Der Kurs nähert sich allmählich weiter dem bisherigen 52-Wochen-Hoch an. Doch blickt man auf die Bewertung des britischen Unternehmens, so fällt auf, dass Rio Tinto immer noch ein Schnäppchen ist.Denn der Konzern dürfte laut den von Bloomberg aufgeführten Analystenprognosen im laufenden Jahr bei einem Umsatz von 53,3 Milliarden Dollar einen Nettogewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...