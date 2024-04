Licht am Ende des Tunnels, darauf hofft man in der Chemiebranche schon seit gut einem Jahr. BASF-Vorstandschef Brudermüller sieht dieses Licht jetzt ... aber mehr noch nicht. Die Aktie blieb am Freitag unter Druck. Und das an einer Zone, an der es für die Bullen ankommt.

