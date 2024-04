Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich nach drei schwachen Handelswochen am Montagmorgen eine leichte Erholung ab. Der DAX dürfte zum Handelsstart rund 0,5 Prozent auf 17.820 Zähler anziehen. Vom Rekordhoch bei 18.567 Punkten bleibt der deutsche Leitindex aber noch weit entfernt. Zudem könnten folgende Themen die Kurse beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetDer Dow Jones hat am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...