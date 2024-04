An diesem Donnerstag wird der Chemieriese BASF seine Hauptversammlung abhalten. Im Rahmen dessen wird CEO Martin Brudermüller sein Amt an Markus Kamieth übergeben. Zudem winkt den Anteilseignern eine stattliche Dividende von voraussichtlich wieder einmal 3,40 Euro pro Aktie. Indes hellen sich die Perspektiven weiter auf, wenn auch nicht gerade rasch.So ist die konjunkturelle Talfahrt in Deutschland nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte zwar gestoppt, ein kräftiger Aufschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...