Tesla will offenbar bei LG Energy Solution in großem Stil Elektroden für eigene Batteriezellen beschaffen. Koreanische Medien berichten, dass Tesla und LGES für das zweite Halbjahr 2024 den Abschluss eines Liefervertrags im Wert von 6 Billionen Won planen - umgerechnet rund 4,1 Milliarden Euro. Wie "The Korea Economic Daily" unter Berufung auf Insider schreibt, soll die Lieferung der Elektroden an Tesla 2025 beginnen und über einen Zeitraum von sechs ...

