Die BYD-Aktie hat zu Beginn dieser Handelswoche einen leichten Rücksetzer verzeichnet. Damit knüpft das Papier an die Talfahrt der vergangenen Handelstage an. Trotzdem gibt es in der Ferne einen kleinen Lichtblick: In Japan läuft die Expansion weiter an, mit der Einführung des "BYD Certified"-Programms wollen die Chinesen dort auch ihren Anteil am Gebrauchtwagenmarkt stärken.Seit Januar 2023 hat BYD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...