Mit den Fortschritten in der Photovoltaik und der E-Mobilität gibt es auch öfter ins Fahrzeug integrierte PV-Module. Doch was bringen sie eigentlich? Internationale Prüflabore wollen dafür einen Messstandard entwickeln. Laut Kraftfahrt-Bundesamt machten Elektrofahrzeuge rund ein Fünftel der im vergangenen Jahr in Deutschland neuzugelassenen Pkw aus. Zugleich eröffnen neue PV-Technologien Möglichkeiten, Module direkt in Fahrzeuge zu integrieren. Opes Solar Solution will zum Beispiel in Sachsen spezielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...