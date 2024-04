Im freundlichen Marktumfeld trägt die RWE-Aktie am Montag die rote Laterne im DAX. Auf den Kurs drücken stornierte Verhandlungen für große Offshore-Windprojekte in den USA. Der charttechnische Ausbruch lässt damit weiter auf sich warten, nach wie vor kann sich die Aktie nicht nachhaltig von den Tiefs lösen.Der US-Bundesstaat New York hat drei große Offshore-Projekte abgeblasen, darunter "Community Offshore Wind". RWE Renewables entwickelt dieses gemeinsam mit National Grid Ventures. Die Entsscheidung ...

