wO Börsenlounge: Nvidia | Siemens | Bayer - 13 neue Medikamente gegen Fettleibigkeit im Anflug!

Der große Erfolg von Eli Lilly und Novo Nordisk ist der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Jetzt wollen andere Pharma-Größen ihr Stück vom Kuchen abbekommen. Daher sind 13 neue Medikamente auf dem Weg zur Zulassung!Der Freitag hatte schon etwas von der Chaos-Theorie. Eine kleine Nachricht von Super Micro Computer löste ein Techbeben an der Wall Street aus. Fast 30 Prozent sagte die Aktie ab und auch anderen KI-Spezialisten wie Nvidia oder Arm wurden in den Keller gezogen. Sollten Anleger sofort nachkaufen? Es ist Messe in Hannover und eine gute Nachricht kommt von Siemens und Schaeffler. Beide Konzern wollen zukünftig zusammenarbeiten und wollen den Einsatz von KI im Industriebereich …

