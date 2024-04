WALLDORF (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for SAP AG (SAP):



Earnings: -Euro824 million in Q1 vs. Euro403 million in the same period last year. EPS: -Euro0.71 in Q1 vs. Euro0.35 in the same period last year. Revenue: Euro8.04 billion in Q1 vs. Euro7.44 billion in the same period last year.



