Im August 2021 hatte die MODERNA-Aktie ihr Allzeithoch bei 497 $ erreicht. Seit 2023 sind nach Ende des Corona-Impfstoffbooms wieder rote Zahlen angesagt. Das Ergebnis je Aktie (Eps) lag für 2023 bei - 12,33 $. Bis 2026 soll das negative Eps auf rund - 1,80 $ schrumpfen. Wie BIONTECH hat MODERNA die Covid-Milliarden genutzt, um in anderen Anwendungsbereichen (z. B. in der Onkologie) in die Produktpipeline zu investieren. Der Impfstoffkandidat mRNA-1345 gegen das Respiratorische Synzytial-Virus soll noch in der ersten Jahreshälfte 2024 die Zulassung erhalten. Damit rückt auch bei MODERNA mittelfristig eine grundlegende Neubewertung näher.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





