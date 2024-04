Der DAX hat sich zum Wochenstart wieder etwas freundlicher gezeigt. Er ging am Montag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 17.860,80 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag könnte er sogar wieder die 18.000er-Marke ins Visier nehmen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent höher auf 17.955 Punkte.Unterstützung dürfte er in jedem Fall von SAP erhalten. Europas größter Softwarehersteller hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...