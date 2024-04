Fiserv Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologien, hat kürzlich beachtliche Leistungen in verschiedenen Geschäftsbereichen erzielt. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte sich die Aktie gegen den Markt behaupten und überzeugt durch strategische Initiativen, Branchenführerschaft im digitalen Bereich sowie durch die Stärkung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Analysten haben aufgrund einer Verbesserung des Verbraucherklimas und einer leichten Zunahme des monatlichen Einzelhandelsumsatzes sowie des Gesamtzahlungsvolumens mit Kredit- und Debitkarten, verarbeitet durch große US-Banken, ein erhöhtes Kursziel angegeben. Fiservs Beteiligung an einem neuartigen Zuschussprogramm unterstreicht sein Engagement für finanzielle Inklusion und Unternehmergeist: Das Programm zielt darauf ab, von historischer Marginalisierung betroffene und unterinvestierte Entrepreneure zu stärken und somit einen positiven Einfluss auf [...]

