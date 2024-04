EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond unterstützt Einführung von SAP S/4HANA bei der Neuen Westfälischen mit Applikations-Know-how



23.04.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond unterstützt Einführung von SAP S/4HANA bei der Neuen Westfälischen mit Applikations-Know-how Verlag mit 200.000 Kunden strafft Prozesse mit neuestem SAP-Release

Reduktion der Prozesslandschaft um mehr als 60 Prozent Köln, 23. April 2024 - Schnellere Prozesse, zeitgemäße Anwendungsumgebung, zukunftssichere SAP-Landschaft - der Verlag "Neue Westfälische" hat sein ERP-System zur Steuerung der Unternehmensprozesse grundlegend modernisiert. Den Release-Wechsel von der alten R/3-Umgebung auf SAP S/4HANA hat der IT-Dienstleister q.beyond mit seiner umfassenden Applikations- und Branchen-Expertise begleitet. Der Verlag entschied sich aufgrund einer optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Vorstudie für die IT-Services von q.beyond. Turbo für Geschäftsprozesse "Mit der Unterstützung von q.beyond haben wir unsere über Jahre hinweg gewachsene SAP-Landschaft von Grund auf modernisiert und gleichzeitig unsere Prozesslandschaft umfassend verschlankt", so Derk Steinert, Director Finance & Business Intelligence bei der Neuen Westfälischen. "Damit sind wir mit unserer zentralen IT-Anwendung technologisch fit für die Zukunft. Zudem sind wir durch das neue, In-Memory-basierte System unter anderem in der Lage, Entscheidungen etwa im Einkauf oder auch bei Marketing- und Vertriebsaktionen wesentlich schneller zu treffen." Mit SAP S/4HANA handhabt der Zeitungs- und Verlags-Marktführer im Raum Ostwestfalen-Lippe unter anderem sämtliche Prozesse rund um die mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden sowie die etwa 10.000 Lieferanten. Der Umstellung auf das neue System vorangegangen waren in den vergangenen Monaten umfangreiche Vorarbeiten; insbesondere die Bereinigung der SAP-Landschaft um zahlreiche, nicht länger benötigte Prozess-Erweiterungen des Alt-Systems. Im Anschluss an umfangreiche Tests erfolgte die Umstellung auf das neue System SAP S/4HANA an einem einzigen Wochenende. "Die Transition auf S/4HANA verlief reibungslos und alle Kolleginnen und Kollegen sind froh, jetzt mit einer neuen, modernen ERP-Umgebung zu arbeiten. q.beyond hat uns mit ihrer SAP- und Retail-Expertise von Anfang bis Ende gut beraten und umfassend unterstützt", berichtet Derk Steinert. SAP-Expertise mit Consulting, Einführung, Betrieb und Entwicklung "Unternehmen, die vor dem Shift zur aktuellen SAP-Version S/4HANA stehen, sind bei uns genau richtig: Wir begleiten sie auf der ganzen Strecke - von der Beratung über die Einführung und dem Betrieb bis hin zur fortlaufenden Weiterentwicklung", so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. "Es freut uns sehr, dass wir mit der Neuen Westfälischen ein weiteres Unternehmen in die neue Applikationswelt begleiten."





Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data-Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



