EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond übernimmt Managed Services im Energiesektor nach BSI-KRITIS-Anforderungen



05.07.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond übernimmt Managed Services im Energiesektor nach BSI-KRITIS-Anforderungen 5-Jahres-Vertrag mit der unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur stehenden Rosneft Deutschland

Migration der kritischen IT-Infrastruktur binnen 10 Monaten Köln, 5. Juli 2024 - Mit der vollständigen Migration der IT-Infrastruktur der Rosneft Deutschland GmbH leistet der IT-Dienstleister q.beyond einen wichtigen Beitrag, um die Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Die Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ist eines der größten Mineralölverarbeitungsunternehmen in Deutschland und steht seit September 2022 unter Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur. IT-Betrieb nach höchsten IT-Sicherheitsstandards Nach der erfolgreichen Transition-Phase verantwortet q.beyond auf Basis eines 5-Jahres-Vertrags den Betrieb der IT-Services von RDG in seinen zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren im Inland. Dazu zählen unter anderem die SAP Linux Operating Systems oder auch Microsoft-Anwendungen. Zudem gewährleistet der IT-Dienstleister die Einhaltung der Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik an kritische Infrastrukturen (KRITIS). q.beyond CEO Thies Rixen erklärt: "Dieser Zuschlag unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Expertise von q.beyond als IT-Dienstleister für Branchen, die höchsten Sicherheitsanforderungen genügen müssen." Dazu zählen neben der Energiewirtschaft auch zwei Fokusbranchen des Unternehmens, der öffentliche Sektor und Finanzdienstleister. q.beyond verfügt über umfassende Security-Expertise und hat ihr Cyber-Security-Portfolio in letzter Zeit konsequent erweitert. "Wir sind froh, mit q.beyond einen geeigneten Partner gefunden zu haben, der die hohen IT-Anforderungen von RDG gemäß den Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt", sagt Udo Giegerich, Geschäftsführer der Rosneft Deutschland GmbH. Zugleich lobt er den reibungslosen IT-Übergang: "Es war beeindruckend zu erleben, wie professionell das q.beyond Team sämtliche Herausforderungen bei dieser aufwändigen Transition gemeistert hat und wie exzellent die Zusammenarbeit mit unserem Team war."





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data-Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



05.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com