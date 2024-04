EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,1 Mrd. €



23.04.2024 / 11:10 CET/CEST

Munich Re verzeichnete einen starken Jahresauftakt und hat mit einem vorläufigen Nettogewinn von rund 2,1 Mrd. € im ersten Quartal 2024 den Analystenkonsens von 1.476 Mio. €* deutlich übertroffen.



Die operative Entwicklung verlief in allen Geschäftsbereichen besser als für das Gesamtjahr erwartet:

In der Schaden/Unfall-Rückversicherung lag die Schaden-Kosten-Quote bei ca. 75%, insbesondere infolge einer unterdurchschnittlichen Großschadenbelastung.



Das versicherungstechnische Gesamtergebnis in der Rückversicherung Leben/Gesundheit betrug rund 0,6 Mrd. €.



Das Nettoergebnis der ERGO lag bei ca. 0,3 Mrd. €.



In einem günstigen Kapitalmarktumfeld hat Munich Re ein hohes Kapitalanlageergebnis mit einem ROI von rund 3,8% und ein positives Währungsergebnis erzielt.

Für das Gesamtjahr erwartet Munich Re weiterhin ein Nettoergebnis von 5 Mrd. €. Mit dem Ergebnis des ersten Quartals ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Ergebnis zu übertreffen, gestiegen.



Die endgültigen Ergebnisse des ersten Quartals 2024 wird Munich Re wie geplant am 8. Mai veröffentlichen.





* Mittelwert aus Schätzungen von 11 Finanzanalysten.





Kontakt:

Dr. Stefan Gehring

General Counsel & Group Compliance Officer



