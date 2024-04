Der in Singapur ansässige Photovoltaik-Hersteller hat in den USA zwei verschiedene Klagen gegen Hanwha Qcells und REC eingereicht. Beide Unternehmen hätteN eine nicht näher bezeichnete Topcon-Solarzellentechnologie verwendet. von pv magazine Global Maxeon, ein in Singapur ansässiger Hersteller von Solarmodulen, hat beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas zwei separate Patentverletzungsklagen eingereicht. Sie richten sich gegen den in Südkorea ansässigen Wettbewerber Hanwha Qcells und die in Norwegen ansässige REC Solar Holdings AS. Die angeblichen Patentverletzungen beziehen ...

