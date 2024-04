Die Bastei Lübbe AG setzt konsequent auf Wachstum im Bereich Community. Im Herbst 2024 bringt die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe ein weiteres community-getriebenes Imprint an den Start: pola wird es heißen, was für Bücher steht, die den Lebensrealitäten junger Frauen Sichtbarkeit verleihen. "Damit verfolgen wir konsequent unseren strategischen Weg des Wachstums durch Innovationsführerschaft in diesem Bereich. Wir haben mit One, LYX und Community Editions bereits mehrere community-getriebene Verlagsmarken mit großem Erfolg aufgebaut. Nun ergänzen ...

