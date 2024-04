Der Kölner Verlagskonzern Bastei Lübbe baut sein Engagement im Bereich der community-getriebenes Verlagsimprints aus und bringt mit "pola" eine weitere Marke an den Markt. Die Bücher von pola sollen "den Lebensrealitäten junger Frauen Sichtbarkeit verleihen", so Bastei Lübbe zu dem neuen Bereich. "Wir haben mit One, LYX und Community Editions bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...