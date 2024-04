EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien

The Grounds meldet Verkauf aller Wohnungen ihres Projekts "Maggie" in Berlin-Lichtenberg



24.04.2024 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Grounds meldet Verkauf aller Wohnungen ihres Projekts "Maggie" in Berlin-Lichtenberg

27 neue Wohneinheiten verkauft

Neubau im Hofbereich und Dachgeschossausbau im Bestand

Laufende Wohnungsbauprojekte in Magdeburg ebenfalls im Plan

Berlin, 24.04.2024 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat sämtliche Wohnungen ihres Nachverdichtungsprojekts in der Margaretenstraße in Berlin-Lichtenberg verkauft. Insgesamt werden auf dem Grundstück im Weitlingkiez, welches The Grounds im Sommer 2022 erworben hatte, 27 neue Eigentumswohnungen geschaffen. Die Baumaßnahmen sollen im Sommer 2024 abgeschlossen werden.

23 Wohnungen entstehen in einem neu errichteten Gebäude im Hofbereich des Grundstücks; vier weitere durch einen Dachgeschossausbau in dem bereits vorhandenen Bestandsgebäude. Dank seiner Lage in einer ruhigen Seitenstraße bietet das Objekt eine hohe Wohnqualität. Es ist Teil eines von zahlreichen Gründerzeitbauten geprägten Stadtquartiers, das in den zurückliegenden Jahren immer mehr an Beliebtheit gewann und sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden ist.

"Wir freuen uns, dass unser Angebot auf reges Käuferinteresse getroffen ist, auch wenn das Marktumfeld während des Vermarktungszeitraums aufgrund zeitweise großer Verunsicherung und steigender Zinsen keineswegs einfach war", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Der vollständige Verkauf aller Wohnungen innerhalb von weniger als 18 Monaten und die gleichzeitige erfolgreiche Fertigstellung unserer beiden Wohnungsbauprojekte in Magdeburg zeigen, dass Wohnungsbau auch in einem raueren Umfeld funktioniert, wenn Lage, Qualität und Zuschnitt der Nachfrage entsprechen."

In Magdeburg wurde das Neubauprojekt "Property Garden" vor Ostern fertiggestellt und übergeben. Die Wohnungen waren bereits vor Baubeginn vollständig verkauft worden. Das Projekt "LennéQuartier", mit rund 180 Wohnungen war schon im vergangenen Jahr übergeben und vollständig vermietet worden. Auch hier waren vor Baubeginn alle Wohnungen verkauft worden.



Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

24.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com