München (ots) -- Oliver Pocher lässt drei prominente Teams den Wert ausgefallener Dinge schätzen- Gäste sind unter anderem Evelyn Burdecki, Lucy von den "No Angels" und Calvin Kleinen- Ausstrahlung der beiden Folgen "Dinge gibt's..!" am Donnerstag, den 9. und 16. Mai, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEIIm Anschluss an "Genial daneben" lässt Moderator Oliver Pocher sechs Prominente in drei Teams gegeneinander antreten. Ihre Mission: Den Wert alltäglicher und absurder Dinge richtig einschätzen und clever gegen die anderen Teams ausspielen. Wer am besten schätzt und die Promi-Gegner übertrumpft, holt am Ende den Sieg nach Hause. Mit von der Partie sind unter anderem Lucy von den "No Angels", Calvin Kleinen und Evelyn Burdecki. "Dinge gibt's..!" - am Donnerstag, den 9. und 16. Mai um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI.Wie tief muss man für einen Adelstitel in die Tasche greifen? Was kostet ein Känguru-Männchen? Und wie viel wurde bei einer Auktion für Justin Biebers benutztes Milchglas bezahlt? "Dinge gibt's..!" liefert die Antworten! In zwei Folgen lässt Moderator Oliver Pocher sechs Prominente in drei Teams gegeneinander antreten. Sie müssen den Wert verschiedenster Gegenstände und Dienstleistungen möglichst gut einschätzen.Das Spielprinzip ist simpel, aber raffiniert: Die Teams wählen reihum die Dinge aus, deren Preis sie am höchsten einschätzen. Anschließend wird pro Runde von jedem Team ein Gegenstand gesetzt. Der teuerste Wert gewinnt den Stich. Das Team, das am Ende die meisten Stiche erspielt hat, holt den Sieg nach Hause.Im Schätz-Duell treten unter anderem Calvin Kleinen, Lilo von Kiesewetter, Sonya Kraus, Guido Cantz, Lucy von den "No Angels" sowie Fabio Knez an. Auf die Prominenten warten allerhand kuriose Dinge, bei denen einem nur eines in den Sinn kommt: "Dinge gibt's..!", die gibt's gar nicht. Oder etwa doch?Das Format wird von Fernsehmacher GmbH & Co. KG produziert.Ausstrahlung der zwei Pilotfolgen von "Dinge gibt's..!" am 9. Mai und 16. Mai, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Dinge gibt's..!":Oliver Pocher präsentiert drei prominenten Rateteams 15 skurrile Dinge. Die Teams wählen reihum die vermeintlich Teuersten davon aus. Anschließend wird von jedem Team pro Runde eines der Dinge gesetzt. Der höchste Wert macht den Stich. Das Team, das am Ende die meisten Stiche gemacht hat, holt den Sieg nach Hause. Gäste sind unter anderem Evelyn Burdecki, Lucy von den "No Angels" und Calvin Kleinen.