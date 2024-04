Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG



Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.04.2024

Kursziel: EUR 8,05

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Zusätzliche EUR 7 Mio. Auftragseingang sind eine Folge des SMG-Großprojektes

Das Mitte April vermeldete SMG-Großprojekt (SMG = "Sprechsätze mit Gehörschutz") bringt nun - wie CeoTronics (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) in einer Adhoc am 23.4.24 bekanntgab - zusätzliche EUR 7 Mio. (verbindlichen) Auftragseingang durch die Deutsche Bundeswehr. Konkret geht es u. a. um verschiedene CT-ComLink-Anschlusskabel, die den Anschluss der CT-MultiPTT 3C und 1C an diverse personengetragene Funkgeräte und an Bordverständigungsanlagen ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass der Auftrag fast vollständig im Geschäftsjahr 2024/25 umsatzwirksam wird, und haben dies in unserem Modell entsprechend abgebildet.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 8,05. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29513.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

