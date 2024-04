Weltweite Aufmerksamkeit richtet sich auf das Gesundheitsrisiko, das von einem Kinderhustensaft ausgeht, nachdem festgestellt wurde, dass Chargen des Medikaments mit einem gefährlichen Toxin verunreinigt sind. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) plant, eine umfassende Warnung zu veröffentlichen, nachdem in Nigeria kontaminierte Chargen eines Hustensaftes von Johnson und Johnson gefunden wurden. Es wird berichtet, dass die nigerianische Regulierungsbehörde letzte Woche eine spezifische Charge des Benylin-Sirups zurückgerufen hat, nachdem bei Routineuntersuchungen erhöhte Mengen an Diethylenglykol festgestellt wurden. Dieser Stoff und ein verwandtes Toxin wurden seit 2022 mit dem Tod von über 300 Kindern in mehreren Ländern in Verbindung gebracht, obwohl bisher keine direkte Verbindung zu den kürzlichen Rückrufen nachgewiesen werden konnte. Mehrere afrikanische Nationen, darunter Ruanda, Kenia, Tansania, Simbabwe [...]

