NEON EQUITY AG im Geschäftsjahr 2023 mit deutlicher Gewinnsteigerung



24.04.2024 / 11:00 CET/CEST

NEON EQUITY AG im Geschäftsjahr 2023 mit deutlicher Gewinnsteigerung Frankfurt am Main, 24. April 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY, ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, veröffentlicht ihre testierten Finanzkennzahlen nach HGB-Rechnungslegung. Das EBIT stieg 2023 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 sehr deutlich um 70,7 % auf rd. 15,7 Mio Euro. Das Ergebnis nach Steuern stieg im Geschäftsjahr 2023 um 61,1% im Vergleich zum Vorjahr auf rd. 19,4 Mio. Euro (siehe auch Corporate News vom 15. Februar 2024). NEON EQUITY wies zum 31. Dezember 2023 ein Eigenkapital von rd. 219,2 Mio. EUR aus, nach 200,8 Mio. EUR ein Jahr zuvor. Bei einer Bilanzsumme von 289,8 Mio. EUR (Vj. 248,3 Mio. EUR) entspricht dies einer Eigenkapitalquote von 75,6 % (Vj. 80,8 %). Die positive Geschäftsentwicklung resultiert vor allem aus der insgesamt guten Geschäftsentwicklung der Beteiligungsunternehmen im Jahr 2023 und der erfolgreichen Ausweitung des Portfolios. So hat sich NEON EQUITY u.a. an dem innovativen Health-Tech-Unternehmen EasyMotionSkin Tec AG und dem Elektroautohersteller ELARIS AG beteiligt. Zudem hat NEON EQUITY zahlreiche Unternehmen bei ihrer Wachstumsfinanzierung begleitet, zum Beispiel das internationale Kernfusionsunternehmen ALPHA RING. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie plant NEON EQUITY auch weiter den Ausbau des Portfolios. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität und Gesundheit. Der testierte Jahresabschluss 2023 steht auf der Website der NEON EQUITY bereit: https://craft-cms-assets.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/neonequity-website-production/assets/HGB-Annual-report-audited-as-of-31.12.2023.pdf Für den 28. Mai 2024 lädt NEON EQUITY zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Einladung ist unter folgendem Link auf der Website verfügbar: https://neon-equity.com/content/investor-relationsgeneral-meetings Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



