FRANKFURT (Dow Jones)--Die Annahmefrist für die Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme von Encavis durch ein KKR-Konsortium ist am Mittwoch angelaufen, sie endet am 29. Mai um Mitternacht. Dies teilten KKR und Viessmann, das auch an dem Konsortium beteiligt ist, mit.

Das öffentliche Übernahmeangebot für die Aktien des Wind- und Solarparkbetreiber Encavis sei nach Genehmigung durch die Bafin nun von der Bieterin veröffentlicht worden. Dies ist die Elbe BidCo AG, eine Holdinggesellschaft, die von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P (KKR) beratene und verwaltete Investmentfonds, Vehikel und Accounts kontrolliert wird.

Encavis-Aktionäre könnten ihre Aktien zu 17,50 Euro je Aktie in bar anliefern.

Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt die Bieterin das Delisting von Encavis von der Börse.

April 24, 2024 05:59 ET (09:59 GMT)

