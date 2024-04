Die Börse, das unbarmherzige Schlachtfeld der Kapitalisten, gönnt weder Pause noch Rast. Doch mittwochs, oh welch ein Festtag für die Jünger des Elon Musk! Die Papiere von Tesla, einst gefallene Helden des Elektrozeitalters, erheben sich majestätisch aus ihrem monatelangen Sturzflug. Ein Kurssprung, so prächtig wie ein Feuerwerk in der Nacht, lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...