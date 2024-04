Der neue Peugeot E-Expert Kombi kann ab sofort in Deutschland in den Längen L2 und L3 bestellt werden. In der Variante L2 mit 50-kWh-Akku ist der neue Peugeot E-Expert Kombi ab 44.230 Euro brutto erhältlich. Beim e-Expert handelt es sich um die Peugeot-Version der bekannten Stellantis-Transporter in der Fünf-Meter-Klasse. Stellantis hatte im vergangenen Oktober die überarbeiteten Versionen aller seiner Elektro-Transporter vom Kastenwagen (bei Peugeot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...