Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern kann zum Zwischenkonzernabschluss zum 31.12.2023 ein deutlich positives Periodenergebnis ausweisen



24.04.2024

Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern kann zum Zwischenkonzernabschluss zum 31.12.2023 ein deutlich positives Periodenergebnis ausweisen Konzernumsatz erhöht sich auf EUR 82,2 Mio. (Vorjahr: EUR 57,2 Mio.) Aufwendungen für die betriebliche Leistung steigen auf EUR 71,3 Mio. (Vorjahr: EUR 64,0 Mio.) Periodenergebnis erhöht sich auf EUR 10,9 Mio. (Vorjahr EUR -5,4 Mio.) Bremen, 24. April 2024 - Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat den Zeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2023 mit einem positiven Periodenergebnis von EUR 10,9 Mio. abgeschlossen. Der Berichtszeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2023 war sportlich nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Spielzeit 2022/2023 durch die erneute Teilnahme an der Bundesliga einerseits, und durch das frühe Ausscheiden in der 1. Runde des DFB-Pokals andererseits, gekennzeichnet. Aus wirtschaftlicher Sicht wurde das Ziel verfolgt in der Sommertransferperiode 2023 einen Transferüberschuss zu erzielen, um die wirtschaftliche Stabilisierung weiter aktiv voranzutreiben. Mit dem Fokus auf die Erzielung von Transfererlösen konnten die Erlöse aus diesem Bereich in der Berichtsperiode im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich um EUR 23,1 Mio. gesteigert werden. Darüber hinaus sind durch die weitere Teilnahme am Spielbetrieb der Bundesliga die Erlöse aus medialer Vermarktung um EUR 2,4 Mio. gestiegen. Die anderen relevanten Umsatzbereiche Spielbetrieb, Sponsoring und Handel sind in Summe nahezu unverändert geblieben. Die Erträge aus der betrieblichen Leistung haben sich insgesamt um EUR 25,0 Mio. erhöht. Neben der Steigerung der Erlöse ist auch eine Steigerung von EUR 7,3 Mio. der Aufwendungen für die betriebliche Leistung zu verzeichnen. Diese liegt aber deutlich unter der erzielten Steigerung der Erlöse und ist zum einen auf gestiegene Kosten für die Lizenzmannschaft und zum anderen auf umsatzabhängige Kostenpositionen wie Verbandsabgaben auf Medienerlöse, Stadionnutzung oder den Wareneinkauf im Bereich Merchandise zurückzuführen. Die Abschreibungen insbesondere für den Lizenzspielerkader haben sich demgegenüber reduziert. Das Betriebsergebnis im Berichtszeitraum hat sich als Folge auf EUR 12,5 Mio. (Vorjahr -EUR 5,3 Mio.) verbessert. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und Steuern kann der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern ein Periodenergebnis für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres von EUR 10,9 Mio. ausweisen. Der nicht durch Konzerneigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich durch das Periodenergebnis zum 31.12.2023 auf EUR 6,9 Mio. reduziert. Der Finanzmittelfonds des Konzerns ist zum Betrachtungsstichtag 31.12.2023 mit EUR 19,3 Mio. (Vorjahr EUR 27,9 Mio.) weiterhin deutlich positiv. Im Vergleich zum 30.06.2023 ergibt sich ein um EUR 0,3 Mio. erhöhter Finanzmittelfonds. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Betrachtungszeitraum mit EUR 1,3 Mio. positiv. Dem ebenfalls positiven Cashflows aus der Investitionstätigkeit (EUR 2,1 Mio.) steht ein negativer Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (-EUR 3,2 Mio.) gegenüber, sodass in Summe eine geringe Erhöhung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode erzielt wurde. Die Liquiditätsauswirkungen im Zusammenhang mit Spielertransfers werden hierbei im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Zusammenfassend ist der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern mit dem erzielten Periodenergebnis sehr zufrieden. Das Ziel in der Sommertransferperiode einen relevanten Transferüberschuss zu erzielen wurde erreicht. Da die Transfererlöse in voller Höhe ertragswirksam im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres vereinnahmt sind, wird das zweite Geschäftshalbjahr 2023/2024 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag abschließen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern einen Konzernjahresüberschuss leicht unter dem Periodenergebnis des ersten Halbjahres. Aus sportlicher Sicht hat die Lizenzmannschaft sich bisher konstant im Mittelfeld der Tabelle platziert. Trotz einer schwierigen Phase über die letzten Spiele besteht weiterhin große Zuversicht das Mindestziel Klassenerhalt zu erreichen. Nach Abschluss der Geschäftshalbjahres ist es den Verantwortlichen des SV Werder Bremen gelungen, einen strategischen Partner zu finden und damit einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Grün-Weißen zu machen. Ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen mit langjähriger Werder-Verbundenheit hat der Muttergesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien EUR 38 Mio. zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält das regionale Bündnis rund 18 Prozent der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA.

Der Zwischenkonzernabschluss zum 31.12.2023 ist unter www.werder.de/business abrufbar.

