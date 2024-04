Nach dem fraglos übertriebenen Kurssturz der Evotec-Aktie (WKN: 566480) sehen gleich mehrere Analysten eine exzellente Einstiegschance. Wie hoch kann es für den MDAX-Titel in den nächsten Tagen wieder gehen? Nach dem vermeintlichen Zahlen-Drama dürfte der Markt in den kommenden Tagen wieder zur Besinnung kommen. Wie das Management des Hamburger Wirkstoffforschers im Rahmen einer Analystenkonferenz verlautbaren ließ, arbeite man an der Grundlage für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...