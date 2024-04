Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die grösseren asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich wieder nachgegeben. Mässige US-Vorgaben und der enttäuschende Ausblick des Technologieschwergewichts Meta belasteten. In Australien fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Japanische Aktien fielen nach den Vortagsgewinnen stärker. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Schwäche des Yen, der zum ...

