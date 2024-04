Der Medienkonzern erwägt den Kauf von Teilen von PROSIEBENSAT.1, wenn diese demnächst zum Verkauf gestellt werden. So das Gerücht in Gütersloh, nicht in München.Denn an der Neugliederung von PROSIEBENSAT.1 kommt niemand mehr vorbei. Zur Disposition stehen: 4,8 Mrd. € Marktwert für ca. 6,3 Mrd. € Umsatz, ein relativ stabiler Gewinn, aber strategisch tritt man auf der Stelle. Bei PROSIEBEN stehen drei Geschäftsfelder zum Verkauf, nachdem die Italiener als Großaktionär mit 32 % keine totale Übernahme mehr planen, sondern nur an Teilen interessiert sind. Das reduziert den Verkaufserlös oder den günstigen Einkauf.RTL korrigierte bislang um etwa 50 %. Die exakten Pläne der Westfalen sind stets etwas kryptisch formuliert und der Chef persönlich behält sich die Entscheidung im Bertelsmann-Konzern vor. Ein spekulativer Kauf!Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 17! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 17 u. a.:- Der Marktwert der großen Tech-Giganten wird abgebaut- Deutschland steht vor einer besonderen Ausgangslage- FRESENIUS MEDICAL CARE steht zum Verkauf- KNORR-BREMSE - Der neue Chef will es wissen- NOVO NORDISK und ELI LILLY - Korrekturen sind wahrscheinlich- UNILEVER - Speiseeis für 8 Mrd. €Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info