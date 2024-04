BASF meldet Umsatz- und Ergebnisrückgang für das abgelaufene Quartal

Werbung







Der Chemiekonzern BASF hat zum Jahresauftakt einen Umsatz- und Gewinnrückgang zu verzeichnen. Um die Profitabilität des Unternehmens wieder zu steigern, wurde ein weiteres milliardenschweres Sparprogramm angekündigt.



Der weltweit größte Chemiekonzern BASF ist wegen deutlich gesunkener Preise und negativen Währungseffekten schwächer ins aktuelle Jahr gestartet. Der Umsatz ist im ersten Quartal um 12,2 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro gesunken. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) ging um 5,3 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro zurück. Zum Ergebnisrückgang führten vor allem höhere Bonuszahlungen und Einbußen im Geschäft mit der Agrarchemie sowie mit Beschichtungen und Katalysatoren. Der Gewinn lag bei knapp 1,4 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Das Unternehmen sieht nach einem schwächeren Start ins neue Jahr Besserung und bestätigte die Jahresziele. Zur Steigerung der Profitabilität möchte BASF am Standort Ludwigshafen bis 2026 jährlich Kosten von einer Milliarde Euro einsparen. Dazu wurde ein weiteres milliardenschweres Sparprogramm angekündigt, das unter anderem einen erneuten Stellenabbau vorsieht.









Quelle: HSBC