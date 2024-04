RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vinci hat unter anderem dank guter Geschäfte an seinen Flughäfen den Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert. Der Erlös legte im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 15,7 Milliarden Euro zu, teilte das Bau-, Energie- und Dienstleistungsunternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mit. Mit einem Anstieg von 14 Prozent auf 876 Millionen Euro verzeichnete der Flughafen-Bereich den stärksten Anstieg. In der Bausparte - dem größten Bereich des Konzerns - legte der Umsatz um vier Prozent auf sieben Milliarden Euro zu. Angaben zum Gewinn machte Vinci wie üblich nach dem ersten Quartal nicht. Das im EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen bestätigte aber die Prognosen für das laufende Jahr. Demnach sollen Umsatz und Gewinn zulegen./zb/he