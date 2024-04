Die KION Group ist mit einem Umsatzplus und einem Ergebnisanstieg in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Die Profitabilität in beiden operativen Segmenten verbesserte sich deutlich; entsprechend lag die EBIT-Marge bereinigt mit 7,9 Prozent um 2,3 Prozentpunkte über dem Vorjahresquartal 2023. "Die KION Group ist solide in das Jahr 2024 gestartet und hat im ersten Quartal ihre Profitabilität auf Konzernebene und in beiden Segmenten deutlich gesteigert", sagt Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Wir haben auf Konzernebene das zweitbeste Quartal beim EBIT bereinigt seit Bestehen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...