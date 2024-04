The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2024



ISIN Name

DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE

GB00BZ7M6059 BIDSTACK GROUP LS -,005

GB00B4X1RC86 SMART METERING SYS LS-,01

GB0007689002 KIN AND CARTA LS-,10

LU2263803020 NEOGAMES S.A. EO 1

US05360L3042 AVENUE THERAP. DL-,0001

US4652461066 ISUN INC. DL-,0001

US46625HJW16 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U

US48124BAC90 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q

XS2399370043 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2472334403 LEVERAGE SHA ETP 2072

