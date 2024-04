Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Corredig, die Brüsseler Behörden erwarten für die Euro-Zone als Gesamtes vor allem dank Wachstum in Spanien und Frankreich keine Rezession. Innerhalb der Gruppe sehen sie aber eine Rezession für das Schlusslicht Deutschland. Was sind die Gründe für die schlechte Lage in Deutschland, welche Entwicklung erwarten Sie für die Schweiz? Paolo Corredig: Deutschland hat in der Vergangenheit massgeblich zum Wachstum und zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...