Ad hoc Mitteilung nach Art. 17 MAR thyssenkrupp und die EP Corporate Group schließen strategische Partnerschaft Die thyssenkrupp AG und die EP Corporate Group a.s. (EPCG) haben sich heute auf eine Beteiligung von EPCG am Stahlgeschäft von thyssenkrupp geeinigt. EPCG erwirbt 20 Prozent der Anteile am Stahlgeschäft von thyssenkrupp. Das Closing der Transaktion ist noch im laufenden Geschäftsjahr geplant, vorbehaltlich einer etwaigen Zustimmung der zuständigen Behörden und des Aufsichtsrates der thyssenkrupp AG. Darüber hinaus sprechen die Parteien über den Erwerb weiterer 30 Prozent der Anteile am Stahlgeschäft durch EPCG. Ziel ist die Bildung eines gleichberechtigten 50/50-Joint Ventures.

Kontakt:

Andreas Trösch

Head of Investor Relations

T: 0201-844-536464



Konrad Böcker

Head of External Communications

T: 0201-844-553084



