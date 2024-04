Der Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Während der Gewinn über den Erwartungen ausfiel, lag der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres etwas unter den Prognosen. Besonders erfreulich war die Entwicklung des Neukundengewinns. Nachbörslich notiert die Aktie gut ein Prozent im Minus.Der Umsatz belief sich im ersten Quartal auf 19,6 Milliarden Dollar. Erwartet wurden hier im Vorfeld Einnahmen ...

