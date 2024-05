München (ots) -Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die WM-Vorbereitung mit einem 4:3-Sieg in der Overtime gegen WM-Gruppengegner Frankreich abgeschlossen. Bei den Neuen im Kader ragen 2 besonders heraus: die frischgebackenen Meister-Eisbären Kai Wissmann und der zweifache Torschütze Leo Pföderl. Bundestrainer Harold Kreis ist nach nur 2 Siegen aus 8 Tests optimistisch für die WM-Mission: "Die Mannschaft ist sehr stabil. Nico Sturm hat es schon richtig gesagt: Wir können nichts duplizieren, nichts nachmachen. Es muss organisch wachsen. Die emotionale Begeisterung wird kommen." Mit Lukas Reichel stößt vielleicht noch ein NHL-Star zum Kader zum WM-Start gegen die Slowakei (Freitag live ab 16 Uhr bei MagentaSport). "Wenn du die Möglichkeit hast, Lukas dazu zu holen, dann musst du es machen. Noch mehr Qualität in der Mannschaft ist super", findet Experte Sven Felski. "Ich hole ihn sogar vom Flughafen ab", scherzt Bundestrainer Harold Kreis. Nach dem 3:5 gegen Frankreich am Freitag siegt die DEB-Auswahl verdient - ist gut für die Moral. Läuferisch stark, intensiver und mit neuer individueller Qualität. "Es ist ein gutes Gefühl, mit einem Sieg nach Ostrawa zu fahren", betont der Bundestrainer. Kapitän Moritz Müller erklärt: "Wir sind alle aufgeregt, jetzt kommt die Anspannung. Wir sind froh, dass es jetzt langsam losgeht. Der Rest entsteht während des Turniers. Da ist es wichtig, im Moment zu bleiben."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Eishockey-Nationalmannschaft Deutschland gegen Frankreich - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die 88. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien gibt's vom 10. bis 26. Mai live bei MagentaSport. Vizeweltmeister Deutschland startet am Freitag gegen die Slowakei erneut die Mission Goldmedaille - live bei MagentaSport.Deutschland - Frankreich 4:3 (OT)Alle Treffer der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3dkV3VtSmcyekF3ZjVaQ0Y4WEJRVC9KdFYzcWlEMW81WmhHdEE4bmcvQT0=Kreis über einen Teilnahme von Reichel: "Ich hole ihn sogar vom Flughafen ab"Harold Kreis, Bundestrainer: "Ich habe der Mannschaft zum Sieg gratuliert. Sie haben hart genug gearbeitet. Es sind Fehler passiert, aber besser sie passieren jetzt. Wir haben gesagt, wir müssen uns physisch mehr ins Spiel einbringen. Das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Wir haben uns bessere Torchancen erarbeitet, weniger Schüsse auf unser Tor zugelassen. Es ist ein gutes Gefühl mit einem Sieg nach Ostrawa zu fahren."Die Stars des Deutschen Meisters Eisbären Berlin kamen neu dazu und steuerten bereits 3 Tore bei. Kreis findet: "Sie haben es sehr gut gemacht. Sie integrieren sich schnell, sie sind es gewohnt auf diesem hohen Niveau. Es war eine gute Begeisterung in der Mannschaft, auch eine ausgeprägte Energie."Nun geht der konzentrierte Blick des Bundestrainers zu den WM-Spielen. "Wir reisen positiv nach Ostrawa. Wir haben uns nie was vorgemacht. Wir wussten, es wird ein harter Weg. Wir fangen von Null an."Kurz vor der WM schickt Kreis unter anderen Justin Schütz nach Hause. "Unser Entscheidungsprozess hängt immer von der Rolle ab, die gefüllt werden soll. Welcher Spieler ist in der besten Verfassung, diese Rolle zu erfüllen? "Deshalb fiel diese Entscheidung."Neu dazukommen könnte hingegen NHL-Star Lukas Reichel. "Christian Künast, unser Sportdirektor, hat sich sofort mit den zuständigen Personen in Verbindung gesetzt, um es hoffentlich möglich zu machen, dass Lukas zu uns stoßen kann. Das ist noch in Arbeit. Ich hole ihn sogar vom Flughafen ab. Er ist ein fantastischer Spieler und würde uns sehr helfen."Nun startet die Mission nächstes WM-Märchen. "Die Mannschaft ist sehr stabil. Nico Sturm hat es schon richtig gesagt: Wir können nichts duplizieren, nichts nachmachen. Es muss organisch wachsen. Die emotionale Begeisterung wird kommen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NFNkU21qb3lKZy8wKzdBVE1DbjFiUm5XL0xQeTAxRTNHSjNuUFM4SzJIbz0=Philipp Grubauer, Goalie DEB-Team: "Wir haben richtig gut gespielt und zu unserer Intensität gefunden, was wichtig war, weil das der letzte Test war." Ein Sieg, der durchaus die Euphorie wieder aufflammen lässt. "Natürlich ist das nochmal ein Schmankerl daheim vor den eigenen Fans. In Wolfsburg war es vielleicht nicht schlecht, dass wir verloren haben. Aus solchen Situationen kann man lernen und da wächst man als Mannschaft zusammen. Dann wissen wir, was wir besser machen und jetzt mit dem Sieg reinzugehen ins Turnier, mit dem Schwung aus dem letzten Drittel. Wenn wir so anfangen, schaut es ganz gut aus."Zudem betont Grubauer, was die WM-Teilnahme bedeutet. "Es ist eine Ehre für Deutschland zu spielen bei der Weltmeisterschaft. Man weiß ja nie, wann es das letzte Mal ist. Wir werden auch nicht jünger. Von daher schauen wir, dass wir wieder gut abschließen."Der Link zum Grubauer-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TjhaaXBrc3hla2QwMEMwRWVUZzNZWVBNWGd5S3hVcU1lOElpbXN5KzdsQT0="Wir sind alle aufgeregt!"Moritz Müller, Kapitän DEB-Team: "Es war eine lange Vorbereitung. Da gibt es auch mal Höhen und Tiefen. Insgesamt fand ich, dass das eine gute Leistung war gegen gute und laufstarke Franzosen. Sie haben aus wenig Chancen viel Kapital geschlagen. Guter Test, so wird es bei der WM sein. Kleine Fehler werden da bestraft. Ein positives Fazit von der Vorbereitung: Die Jungs, die heute reingekommen sind, haben einen guten Job gemacht. Jetzt trainieren wir noch ein paar Tage und dann geht es am Freitag los. Wir sind alle aufgeregt, jetzt kommt die Anspannung. Wir sind froh, dass es jetzt langsam losgeht. Der Rest entsteht während des Turniers. Da ist es wichtig, im Moment zu bleiben. Wir werden von Spiel zu Spiel gehen und alles andere ausblenden."Der Link zum Müller-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K05xUjk3L00rQUpyK21jQnV4WmlzMHZrNitvZkFMcDRwTWhteTkwdUhRWT0=Kai Wissmann, frischgebackener deutscher Meister und gerade zum DEB-Team gestoßen, zu den großen WM-Ambitionen: "Natürlich will man solche Emotionen immer wieder, das ist wie eine Sucht. Aber wir tun gut daran, nicht zu weit vorausschauen. Es gibt genug große Nationen, die mit Top-Spielern kommen. Deshalb Schritt für Schritt weitergehen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0NvbW1FQVFHOUwxaUtwdGg2YzRGODBPelZKblpjOGlzdURnNzc0NXVVST0=WM ab 10. Mai live bei MagentaSport: Top-Experten und mehr InfosVize-Weltmeister Deutschland startet am 10. Mai bei der 88. Vize-Weltmeister Deutschland startet am 10. Mai bei der 88. IIHF Eishockey-WM in Tschechien im Spiel gegen die Slowakei erneut die Mission Goldmedaille. Deutschland trifft in der Gruppenphase außerdem auf die USA, Schweden, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen. Als WM-Top-Favorit gilt der amtierende Titelträger und Rekordweltmeister Kanada. In der neuen Saison kommt auch noch die Champions League of Hockey neu hinzu.Eishockey-WM live bei MagentaSportWM-GruppenspieleFreitag, 10. Mai, ab 16 Uhr: Slowakei - DeutschlandSamstag, 11. Mai, ab 20 Uhr: USA - DeutschlandSonntag, 12. Mai, ab 20.10 Uhr: Schweden -PolenMontag, 13. Mai, ab 20 Uhr: Deutschland-SchwedenDienstag, 14. Mai, ab 20.10 Uhr: Polen-FrankreichMittwoch, 15. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland-LettlandDonnerstag, 16. Mai, ab 20.10 Uhr: USA-FrankreichFreitag, 17. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland- KasachstanSamstag, 18. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland-PolenSonntag, 19. Mai, ab 20.10 Uhr: Slowakei-LettlandMontag, 20. Mai, ab 20.10 Uhr: Kasachstan-PolenDienstag, 21. Mai, ab 12 Uhr: Frankreich-DeutschlandDienstag, 21. Mai, ab 20.10: Schweden-SlowakeiPlanung WM-Finalrunde 23.-26.MaiDonnerstag, 23. Mai: 2 x Viertelfinale (ab 16.20 Uhr/20.00 Uhr)Samstag, 25. Mai: 2x Halbfinale (ab 14.00 Uhr/18.00 Uhr)Sonntag, 26. Mai: Spiel um Platz 3 (ab 15 Uhr), Finale (ab 20 Uhr)