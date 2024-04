Heidenheim (ots) -- Umsatzerlöse steigen auf 599 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 %- Bereinigtes EBITDA liegt mit 69 Mio. EUR über dem von hohen Mehrkosten belasteten Vorjahreswert- Transformationsprogramm leistet weiterhin wichtige Ergebnisbeiträge- Bandbreite der Ergebnisprognose für 2024 um 10 Mio. EUR auf 210 bis 250 Mio. EUR angehobenErfolgreiche Produkteinführungen und Kundengewinne sowie die fokussierte weitere Umsetzung des Transformationsprogramms haben die Geschäftsentwicklung von HARTMANN im ersten Quartal 2024 positiv beeinflusst. Das Unternehmen konnte in einem schwierigen Marktumfeld mit Materialkosten, die weiterhin auf hohem Niveau liegen, erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen.In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzielte die HARTMANN GRUPPE Umsatzerlöse von 599 Mio. EUR. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA lag mit 69 Mio. EUR über dem von hohen Mehrkosten belasteten Vorjahreswert (49,9 Mio. EUR).Umsatzentwicklung der SegmenteDas Segment Wundversorgung erzielte weiteres Wachstum in der modernen Wundversorgung. Insbesondere bei silikonbeschichteten Wundauflagen verzeichnete HARTMANN ein Volumenwachstum.Im Segment Inkontinenzmanagement zeigten vor allem die Sortimente für Inkontinenzhosen und Produkte für mittlere und schwere Inkontinenz eine positive Entwicklung, speziell im Pflegeheimgeschäft und in der Patientendirektversorgung.Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich unterschiedlich. Die Division Risikoprävention wies aufgrund sinkender Marktpreise bei Schutzausrüstung eine rückläufige Entwicklung auf. Hingegen verzeichnete die Division Desinfektion sowohl im Bereich der Flächen- als auch der Händedesinfektion ein Umsatzwachstum, gestützt durch Produkteinführungen. Dabei entwickelten sich sowohl die stationäre als auch die ambulante Versorgung positiv.Im Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe erzielte CMC ein Umsatzwachstum aufgrund erfolgreicher Vertragsabschlüsse. Die Geschäftsentwicklung bei KOB war leicht rückläufig, da Sondereffekte wie im Vorjahreszeitraum ausblieben. Kneipp profitierte von positiven Effekten in Drogeriemärkten und im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Österreich.Ausblick 2024Mit der fokussierten Fortsetzung des Transformationsprogramms wird HARTMANN im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich einen Ergebnisbeitrag von weiteren knapp 50 Mio. EUR erzielen und das Unternehmen in seiner Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz weiter stärken. Geplante Investitionen von rund 170 Mio. EUR schaffen die Grundlage für Wachstum und Kostenverbesserungen in den nächsten Jahren.Die HARTMANN GRUPPE erwartet für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und erhöht den Ausblick für das bereinigte EBITDA auf 210 bis 250 Mio. EUR (bisher: 200 bis 240 Mio. EUR).Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34248/5766221