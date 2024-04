EQS-News: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Corporate News Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025 und Emission einer bis zu EUR 50 Mio. 10 % Anleihe 2024/2028 Umtauschfrist: 26. April bis 13. Mai 2024

Privatplatzierung: 6. bis 14. Mai 2024

Anleihevolumen: bis zu EUR 50 Mio.

Kupon: 10,00 %

Mittelverwendung: Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

Vorzeitige Wahlrückzahlung für die Gläubiger der neuen Anleihe 2024/2028 Frankfurt am Main, 26. April 2024 - Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH (Groß & Partner) gibt bekannt, dass sie eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. und einem Kupon von 10 % p.a. ausgeben wird. Die neue Anleihe mit der Laufzeit bis Mai 2028 dient der Refinanzierung der EUR 50 Mio. 5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254N04, WKN: A254N0). Umtauschangebot, Mehrerwerbsoption und Privatplatzierung Die Platzierung der Anleihe 2024/2028 erfolgt im Rahmen eines Umtauschangebots und einer Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihe 2020/2025 sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte, institutionelle Investoren. Die Inhaber der Anleihe 2020/2025 sind eingeladen, ihre Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2024/2028 (ISIN: DE000A383BH3, WKN: A383BH) im Verhältnis 1:1 umzutauschen. Ferner haben Inhaber der Anleihe 2020/2025 die Möglichkeit, weitere Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2028 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zu einem Erwerbspreis von EUR 1.000 pro Schuldverschreibung zu erwerben. Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption beginnen am 26. April 2024 und laufen voraussichtlich bis zum 13. Mai 2024, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung durch die Emittentin. Zwischen dem 6. bis 14. Mai 2024 wird zudem im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten, institutionellen Investoren die Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 angeboten. Wahlrecht der Gläubiger zur vorzeitigen Rückzahlung der neuen Anleihe 2024/2028 aus dem Verkauf des Turms "T1" Groß & Partner erwartet in 2025 den Großteil des Verkaufserlöses aus dem Vollzug des Kommanditanteilskauf- und -abtretungsvertrags über Kommanditbeteiligungen an der Bauherrengesellschaft für den Turm "T1" im Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main. Jeder Gläubiger der Anleihe 2024/2028 ist nach seiner Wahl berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 20 Geschäftstagen, nachdem die Gesellschaft den Mittelzufluss mitgeteilt hat, alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen vorzeitig fällig zu stellen. Die ICF BANK AG fungiert als Sole Global Coordinator für den Umtausch und Sole Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe 2024/2028. Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption richten sich nur an Inhaber der Anleihe 2020/2025, die Schuldverschreibungen 2024/2028 zu einem Mindestbetrag von EUR 100.000 erwerben. Nur für die Berechnung des Mindestbetrags wird, unabhängig vom aktuellen Marktpreis, pro zum Umtausch angebotener Schuldverschreibung 2020/2025 ein Wert von EUR 800 angesetzt. Entsprechend sind grundsätzlich mindestens 125 Schuldverschreibungen 2020/2025 zum Umtausch anzubieten. Sofern ein Inhaber weniger als 125 Schuldverschreibungen 2020/2025 zum Umtausch anbietet, kann der Differenzbetrag zum Mindestbetrag durch Erwerb weiterer Schuldverschreibungen 2024/2028 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erbracht werden. Das Umtauschangebot sowie weitere Informationen zum Umtauschangebot, zur Mehrerwerbsoption, zur Privatplatzierung und zum Zuteilungsmechanismus sind unter www.gross-partner.de/de/investoren verfügbar.

Über Groß & Partner Groß & Partner ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Immobilienunternehmen Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien sowie auf Stadtentwicklungen in Deutschland konzentriert. Mit einer realisierten Fläche von 2 Millionen Quadratmetern, über 100 erfolgreich realisierten Projekten, einem gegenwärtigen Projektportfolio über 4,2 Milliarden Euro und mehr als 340 Mitarbeitern gehört Groß & Partner seit Jahren zu den ersten Adressen im deutschen Markt. Zu den Leuchtturmprojekten aus jüngster Zeit gehören: FOUR Frankfurt, das Überseequartier in Hamburg, Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen, der Neubau der Deutschen Börse in Frankfurt/Eschborn und die DFB-Akademie in Frankfurt. Bei Groß & Partner arbeiten erfahrene Architekten, Ingenieure, Baufachkräfte, Vermietungs- und Finanzexperten engagiert zusammen, um im Spannungsfeld von architektonischem Anspruch, hoher Wirtschaftlichkeit und flexibler Nutzung ein Ziel zu erreichen: langfristige und beständige Qualität. Dabei deckt die Gesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilie ab: Von der Projektidee über die Entwicklung, den Bau, die Vermietung bis hin zum Verkauf.



