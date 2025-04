Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH versilbert Beteiligung an der Bauherrengesellschaft für den Turm "T1" im Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main. Hieraus erwächst eine Put-Option für die Inhaber der ausstehenden 10,0%-Unternehmensanleihe 2024/28 (ISIN: DE000 A383BH 3). Konkret teilte die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH jüngst mit, dass ihr aus dem Vollzug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...