Das treibt die plötzliche Erholung beim DAX am Freitag. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Traton und Thyssenkrupp. Der DAX hat sich nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18 000 Punkten am Freitag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,66 Prozent auf 18 035,17 Punkte zu. Damit deutet sich nach drei Verlustwochen in Folge wieder ein Wochenplus an.Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,84 Prozent auf ...

