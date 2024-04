DAX steigt zurück über 18.000 Punkte. FlatexDeGiro und ThyssenKrupp stark gefragt.

Zum Wochenschluss zeigten sich die Bullen und schoben den DAX® zum Handelsstart zurück über die Marke von 18.000 Punkten. Unterstützung kam vor allem von den Futures auf US-Indizes. Gute Zahlen von Alphabet und Microsoft beflügeln die Futures heute Vormittag und sorgen damit bei den europäischen Aktienmärkten für gute Stimmung.

Unternehmen im Fokus

Der Handelsauftakt bei den Einzelwerten war erneut stark von den veröffentlichten Geschäftszahlen geprägt. Die Daten von Airbus wurde anfänglich mit einem leichten Kursabschlag quittiert. Damit hat die Aktie allerdings bei EUR 158 eine wichtige technische Unterstützung unterschritten. ams Osram rutschte im ersten Quartal in die roten Zahlen. Die Aktie legte zum Handelsstart zwar dennoch deutlich zu. Seit Ende Februar hat sich das Papier jedoch mehr als halbiert und notiert nur noch bei rund CHF 1,05. FlatexDeGiro schraubte sich nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen zweistellig nach oben. Der Nutzfahrzeughersteller Traton konnte dank Preiserhöhungen im ersten Quartal ein Umsatz- und Gewinnplus verbuchen. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Der rückläufige Auftragsbestand zeigt jedoch, dass die konjunkturelle Abkühlung erste Spuren hinterläßt. HelloFresh erreichte im frühen Handel mit EUR 7,35 die Oberkante des seit Mitte März gebildeten Seitwärtstrends. Ein Ausbruch über diese Marke könnte neue Kaufsignale auslösen. SAP profitierte von der guten Stimmung bei US-Tech-Aktien. Meldungen zufolge will der tschechische Investor Daniel Kretinsky 20 Prozent am Stahlgeschäft von Thyssenkrupp erwerben. Die Aktie sprang daraufhin kräftig nach oben.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.112/18.214/18.329/18.426/18.556 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.742/17.868/17.934/18.000 Punkte

Der DAX® sprang zum Handelsstart über die Marke von 18.000 Punkte und damit über die 61,8%-Retracementlinie. So eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.112 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum jüngsten Hoch von 18.214 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 17.868 und 17.934 Punkten. Ein erneuter Rücksetzer unter diese Range könnte zu einem Stimmungsumschwung führen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2024 - 26.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2019 - 26.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 88,15* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 117,01** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 10:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,31 14.336,810541 16.128,911859 5 Open End DAX® HC3TKM 8,88 16.128,727777 17.025,485041 10 Open End DAX® HC01HJ 11,5 16.726,033522 17.323,152919 15 Open End DAX® HD1KCR 11,76 17.203,878118 17.561,718783 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 10:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,98 21.501,534178 19.710,456381 -5 Open End DAX® HD48BZ 11,62 19.709,616942 18.812,829371 -10 Open End DAX® HD48C2 11,81 18.813,658324 18.365,893256 -20 Open End DAX® HD3RLV 5,17 18.634,466601 18.276,684842 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26:04.2024; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.