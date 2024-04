© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Der Aktienkurs von Thyssenkrupp hat sich zweistellig verteuert, nachdem bekannt wurde, dass Milliardär Daniel Kretinsky 20 Prozent an der Stahlsparte übernehmen will. Was geplant ist.Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky steht kurz davor, sich einen signifikanten Anteil am Stahlgeschäft von Thyssenkrupp zu sichern. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, hat sich Thyssenkrupp darauf geeinigt, Kretinskys Holding EPCG zunächst einen 20-prozentigen Anteil an der Sparte Thyssenkrupp Steel Europe zu überlassen. Diese strategische Entscheidung markiert einen wichtigen Wendepunkt für den deutschen Industriekonzern, der seit Jahren versucht, sein schwankungsanfälliges Stahlgeschäft zu …