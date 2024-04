NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp anlässlich einer absehbaren Lösung für das Stahlgeschäft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Er begrüße die 20-prozentige Beteiligung des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky an Thyssenkrupp Steel Europe und die Gespräche über eine Übernahme von weiteren 30 Prozent, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei ein erster Schritt für das von Thyssenkrupp angestrebte Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide Seiten jeweils 50 Prozent halten sollten. Ola hält an seiner Einschätzung fest, dass die damit angestrebte, vollständige unternehmerische Eigenständigkeit des Bereichs der beste Weg für Thyssenkrupp wäre, dessen Wert zu heben, die eigene Bilanz zu stärken und den Abfluss von Barmitteln zu stoppen./gl/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 08:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 08:11 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken