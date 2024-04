Die Kursentwicklung von CureVac trieb den Aktionären zuletzt vermutlich Tränen in die Augen. Immerhin gaben die Notierungen in der abgelaufenen Woche 6,29 Prozent nach. An zwei der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Dabei wurde es am Donnerstag mit einem Minus von 7,33 Prozent so richtig fies. Für die Bären ist das ein gefundenes Fressen oder …? Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. CureVac rast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...